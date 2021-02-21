Президент Украины Владимир Зеленский все больше становится похожим на своего предшественника. Последние его действия показывают желание окончательно разорвать отношения с Россией. Ведь он не только перестал говорить о прекращении на территории страны гражданской войны, но и постепенно отказывается от «возвращения Крыма».

Одно из решений, показывающих, что «слуга» украинского народа резко изменил политику по отношению к войне, Крыму и России – это заявление о строительстве дамбы на Северо-Крымском канале. Зеленскому показалось недостаточно водной блокады полуострова – теперь он хочет полностью отгородиться от него.

Даже украинские эксперты называют это решение больше похожим на предыдущего президента Петра Порошенко. Они напоминают, что ранее окружение Зеленского допускало открытие Северо-Крымского канала для подачи воды, а сейчас оно делает все в точности до наоборот. Скорее всего, это является признаком того, что украинский лидер решил не возвращать Крым и восстанавливать нормальные взаимоотношения с РФ.