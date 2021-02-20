Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новой единовременной выплаты.

Выплата составляет 68 811 рублей. Владимир Путин подписал указ о назначении выплаты 1 февраля. Её могут получить сотрудники организаций в сфере здравоохранения, а также исполнительных ведомств. Выплата им положена в той ситуации, если сотрудники указанных сфер заразились коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей.

К примеру, если медик, который помогал пациенту с коронавирусом, заразился инфекцией от него, ему положена выплата. Также выплата затрагивает не только медиков, но сотрудников, которые занимаются транспортировкой пациентов с коронавирусом.

Если же во время работы сотрудники не заразились коронавирусом, то выплата им не положена.

Вам может понравиться

Правительственные войска ЦАР освободили город Иппи от боевиков

Армия ЦАР (FACA) при поддержке инструкторов из России и военнослужащих из Руанды…

На выставке IDEX Россия представит новейшую систему борьбы с БПЛА

В рамках международного мероприятия IDEX-2021 сотрудники Рособоронэкспорта собираются показать современный комплекс борьбы…

Навального поставили на учёт как склонного к побегу

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный заявил, что его признали склонным к…
  • Анна
  • 18.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | город Мытищи: погода, 20 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 февраля – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 20 февраля – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 20 февраля – ясно, до -2 °C |