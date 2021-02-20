Некоторые категории россиян могут рассчитывать на получение новой единовременной выплаты.

Выплата составляет 68 811 рублей. Владимир Путин подписал указ о назначении выплаты 1 февраля. Её могут получить сотрудники организаций в сфере здравоохранения, а также исполнительных ведомств. Выплата им положена в той ситуации, если сотрудники указанных сфер заразились коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей.

К примеру, если медик, который помогал пациенту с коронавирусом, заразился инфекцией от него, ему положена выплата. Также выплата затрагивает не только медиков, но сотрудников, которые занимаются транспортировкой пациентов с коронавирусом.

Если же во время работы сотрудники не заразились коронавирусом, то выплата им не положена.