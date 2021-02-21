Бывший итальянский летчик Давид Ченчётти в издании The Aviationist опубликовал статью о российском истребителе пятого поколения Су-57. Он призвал читателей обратить особое внимание на звук, издаваемый двигателем боевого самолета.

По словам Ченчётти, этот звук больше напоминает сирену и пробуждает приятные ассоциации у всех пилотов и гражданских любителей авиации. Он считает, что это последняя возможность услышать такие звуки, потому что в скором времени российские конструкторы установят на Су-57 более мощные двигатели второй очереди. Они уже не смогут порадовать подобным «пением».

Эксперты, прокомментировавшие публикацию бывшего летчика, которую перевел портал “ПолитРоссия”, предположили, что дело не только в двигателях, но еще и в воздухозаборниках, имеющих особую конструкцию.

Истребители Су-57 все больше привлекают интерес западных экспертов, а также военных ведомств, планирующих расширить свой парк боевой авиации. Так, издание The National Interest включило это самолет в ТОП-5 популярного российского оружия, посулив ему большие перспективы на международном рынке.