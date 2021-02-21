Эксперты американского издания The National Interest составили своеобразный рейтинг, в который включили самые востребованные на мировом рынке виды российского оружия. В результате получилась довольно мощная пятерка. Пишет “ПолитРоссия”.

Итак, на пятое место специалисты поставили истребитель 5 поколения Су-57. По их мнению, у этого самолета большое будущее на международной арене, однако пока зарубежные покупатели лишь присматриваются к нему.

Четвертую позицию в рейтинге эксперты отдали российскому танку Т-90С. Экспортный вариант тяжелой боевой машины оснащен мощным 840-сильным двигателем, обеспечивающим отличные ходовые характеристики в любых условиях. РФ поставляет такие танки во многие страны мира, поэтому они и заняли почетное место в ТОП-5.

Третья позиция отдана АК-47. Знаменитый «Калашников» привлекает внимание зарубежных покупателей прочностью и надежностью конструкции, возможностью стрельбы без сбоев и осечек в любых погодных условиях, а также переключением между очередями и одиночными выстрелами.

На второе место попал истребитель Су-35 который, по мнению авторов рейтинга, остается одним из наиболее эффективных боевых самолетов за всю историю авиации. Россия продает его в Китай и во много других стран мира.

Безоговорочное первое место досталось зенитно-ракетному комплексу С-400 «Триумф». Он сумел привлечь внимание к себе не только великолепными характеристиками, не имеющими аналогов во всем мире, но еще и скандалом, который разгорелся между США и Турцией из-за покупки Анкарой этих ЗРК.