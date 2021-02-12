После учений в условиях «суровой эстонской зимы» британская армия готова воевать в любых уголках планеты и с честью выполнять свои обязательства перед союзниками, заявил командующий международным батальоном Североатлантического блока Джим Хэдвилд. Этими словам он подвел итог учебно-тренировочных мероприятий, которые проводились на центральном военном полигоне Эстонии.

Вместе с натовским подразделением в учениях также участвовал эстонский Скаутский батальон. Хэдвилд заявил, что британские военные хотели почувствовать на себе настоящую суровую зиму и проверить свои возможности при температуре воздуха -20 градусов.

Комментируя учения, он отметил, что бойцы справились со всеми поставленными задачами, однако назвал необычными тренировки в ночное время суток на столь сильном морозе.

Подполковник Айа, возглавляющий Скаутский батальон, заявил, что подобные учения проводятся уже несколько лет и навыки британских военных вести боевые действия в условиях сильного холода ежегодно растут.