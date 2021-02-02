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Пресс-служба главного военного ведомства Великобритании сообщила о проведении боевой операции против Ирака. В заявлении говорится, что ВВС страны нанесли бомбовый удар по заранее определенным объектам с применением боеприпасов Paveway IV.

Стоит упомянуть, что три года назад Великобритания заявляла об уничтожении всех террористических организаций в Ираке, в связи с чем прекратила боевую операцию. Однако сейчас авиаудары снова возобновлены.

Минобороны поясняет, что бомбы Paveway IV были сброшены на территории провинции Салах Эд-Дин неподалеку от города Байджи. Эти боеприпасы оснащены функцией задержки детонации после нанесения удара для более эффективного разрушения мощных укреплений противника, а также лазерным наведением, позволяющим попадать точно в цель. Сбрасывали бомбы истребители британского производства Eurofighter Typhoon.

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