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50-летняя ведущая Аманда Холден из Британии в честь своего юбилея решила поучаствовать в необычной фотосессии, забравшись на торт в обнаженном виде.

Соответствующее фото было размещено на официальной страничке телезвезды в «Инстаграме». На данном снимке ведущая сняла с себя всю одежду и забралась на верхушку огромного кондитерского изделия, украшенного цветами. Знаменитость легла на живот, закрыв свою грудь руками. В подписи к посту она сравнила себя с «вишенкой на торте».

Всего за сутки фотография набрала свыше 64 тысяч отметок «нравится». Пользователи при этом поздравили ведущую с днем рождения, который прошел 16 февраля. Многие в комментариях отметили, что до сих пор не могут поверить, что Холден исполнилось 50 лет.

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