Поединок между Шамилем Мусаевым, бойцом MMA из РФ, и уроженцем Словении Урошом Юришичем закончился большой потасовкой.
Соответствующий бой прошел 30 января в польском городе Лодзе. Он являлся частью промоушена KSW. Поединок продлился три раунда, после которого судьи единогласно присудили победу Мусаеву. Однако практически сразу же после объявления результатов россиянин и словенец снова начали драться друг с другом. К ним затем присоединились участники обеих команд.
Организаторы заявили, что проведут проверку данного инцидента, а потом введут санкции в отношении его виновников. Мусаев при этом позднее заявил, что оппонент спровоцировал его на драку, произнеся неприятные слова, задев тему религии.
Wow this is crazy! Never seen fighters for at it after the decision has been readpic.twitter.com/Hm2dDPIqvb— Jim (@MMA_Jim) January 30, 2021