Поединок между Шамилем Мусаевым, бойцом MMA из РФ, и уроженцем Словении Урошом Юришичем закончился большой потасовкой.

Соответствующий бой прошел 30 января в польском городе Лодзе. Он являлся частью промоушена KSW. Поединок продлился три раунда, после которого судьи единогласно присудили победу Мусаеву. Однако практически сразу же после объявления результатов россиянин и словенец снова начали драться друг с другом. К ним затем присоединились участники обеих команд.

Организаторы заявили, что проведут проверку данного инцидента, а потом введут санкции в отношении его виновников. Мусаев при этом позднее заявил, что оппонент спровоцировал его на драку, произнеся неприятные слова, задев тему религии.