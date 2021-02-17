Консалтинговая компания PwC провела исследование по фрилансерам в России.

Как сообщается, всего занимаются фрилансом около 14 миллионов россиян. Таким образом, Россия находится в первой десятке по объёму этого рынка. Большая часть фрилансеров, а именно, 64%, зарабатывают меньше, чем составляет средняя зарплата по России – менее 30 тысяч рублей. 17% получают до 60 тысяч рублей, 13% – до 100 тысяч рублей, и лишь 6% – более 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата по России на ноябрь 2020 года составляет 49 272 рубля.

Фрилансом в основном занимаются молодые люди – их возраст составляет от 18 до 34 лет, таких людей 73% среди всех фрилансеров. Ещё 25% имеют возраст от 35 до 55 лет, и лишь 2% старше 55 лет.

Рынок фриланса в России продолжает расти, и в будущем тенденция не будет меняться. Наиболее востребованы специалисты в дизайне, IT, переводах, продажах и финансах, проектировании и клиентской поддержке.