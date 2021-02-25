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Подразделение беспилотных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3» включили в состав 336-й бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Балтийске. В главном военном ведомстве РФ сообщается, что эти БПЛА теперь будут задействоваться для защиты Калининграда.

На это сообщение отреагировал военный аналитик Виктор Мураховский, который отметил, что БПЛА позволят командирам подразделений морской пехоты своевременно получать информацию о местонахождении дружественных сил, а также техники и отрядов потенциального противника. Благодаря этому они смогут быстро принимать важные решения.

«Орлан-10» — это разведывательный беспилотник, который может около 12 часов беспрерывно находиться в воздухе. Он ведет съемку и способен передавать картинку на расстоянии 150 км. Кроме того, существует возможность оснащать этот дрон средствами РЭБ и постановки помех.

«Элерон-3» проводит разведку на небольших расстояниях до 25 км и может оставаться в воздухе на протяжении всего двух часов. Запуск БПЛА выполняется посредством катапульты.

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