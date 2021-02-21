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Украина тайно перебрасывает свои войска к линии разграничения и стягивает туда же боевую технику. Это может означать только одно – скорое возобновление конфликта на Донбассе, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он отмечает, что Киев может планировать и заявлять через своих генералов что угодно, однако Россия не будет просто наблюдать за тем, как уничтожают народ Донбасса. При этом ей совсем не обязательно отправлять туда свои самолеты, танки и другую технику.

“Мы, стоя по эту сторону границы и, как говорил мой командир, не вынимая папиросы изо рта, накроем украинских “карателей” Донбасса с российской стороны. Мы имеем такие системы и должны открыто говорить об этом”, — рассказал Баранец.

Также эксперт отметил, что если Украина надумает проявлять агрессию против не имеющих военной помощи ДНР и ЛНР, ополченцы при поддержке России отбросят ее войска до самого Днепра.

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