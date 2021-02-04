Если США или любая другая страна попытается развязать боевой конфликт с Россией, Москва использует три своих главных козыря, чтобы одержать победу, сообщает издание Baijiahao.

Первый и главный из этих козырей – это наличие ядерного оружия в большом количестве. Даже в том случае, если Россия будет проигрывать войну, что маловероятно, она всегда сможет задействовать ядерный арсенал и уничтожить врага.

Еще один козырь – это хорошо развитая оборонная промышленность. В последние годы РФ разрабатывает и ставит на вооружение передовые истребители, относящиеся к пятому поколению, подводные лодки и другую технику, способную стать кошмаром для любого противника.

В качестве третьего козыря эксперты назвали большую территорию страны. Они считают, что у России вполне достаточно пространства для любых маневров, в результате которых враг будет разбит, а сама РФ останется жизнеспособной.