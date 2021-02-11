Активизация конфликта на Донбассе по указке американских «хозяев» может привести к «горячему конфликту». А вместе с ним – и к полному разрушению Украины, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что непризнанным республикам боевые действия не нужны, так как неподалеку от линии разграничения располагаются густонаселенные районы.

По словам Азарова, в ДНР и ЛНР нет таких деятелей, которые бы решились первыми открыть огонь. Так как обстрелы в любом случае затронут мирное население и приведут к большому количеству жертв. Поэтому Донбассу выгодно как можно скорее урегулировать конфликт, не обостряя ситуацию, которая и так напряжена до предела.

Напомним, что в настоящий момент на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако в последние дни все чаще поступают сообщения о его нарушении ВС Украины, которые, не исключено, готовят полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики.