Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Активизация конфликта на Донбассе по указке американских «хозяев» может привести к «горячему конфликту». А вместе с ним – и к полному разрушению Украины, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что непризнанным республикам боевые действия не нужны, так как неподалеку от линии разграничения располагаются густонаселенные районы.

По словам Азарова, в ДНР и ЛНР нет таких деятелей, которые бы решились первыми открыть огонь. Так как обстрелы в любом случае затронут мирное население и приведут к большому количеству жертв. Поэтому Донбассу выгодно как можно скорее урегулировать конфликт, не обостряя ситуацию, которая и так напряжена до предела.

Напомним, что в настоящий момент на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако в последние дни все чаще поступают сообщения о его нарушении ВС Украины, которые, не исключено, готовят полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики.

Вам может понравиться

В России стартуют испытания опытных образцов обновленных вертолетов Ка-52

Авиационная компания «Прогресс» подготовила к испытаниям два обновленных вертолета Ка-52 «Аллигатор», которые…

Российский бомбардировщик Ту-95 вызвал восторг в болгарских соцсетях

Главное военное ведомство России опубликовало в интернете видеозаписи полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95,…

Участковую уполномоченную из Хабаровска уволили за гримасы в TikTok

Ролик в приложении соцсети TikTok с гримасничавшей на камеру полицейской из Хабаровска…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 11 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 11 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |