Западу пора прекратить рассматривать Россию как отсталое государство, не способное двигаться вперед в технологиях и науке, уверен автор публикации в австрийском издании Wiener Zeitung. Он отмечает, что вакцину от коронавируса высмеивали в Европе и США, однако она превзошла все ожидания и поднялась по эффективностью на одну ступень с хвалеными американскими и европейскими препаратами.

По словам журналиста, на Западе публикация результатов третьей фазы испытаний «Спутника V» в издании The Lancet вызвала настоящий шок. Такой эффективности от российского препарата не ожидал никто. Кроме того, выяснилось, что она абсолютно безопасна для всех. В том числе, и для пожилых людей, чем не могут похвастаться некоторые западные препараты.

Впрочем, критические стрелы в адрес российской вакцины пускали далеко не все представители западных государств. К примеру, политический обозреватель Герхард Манготт еще до публикации результатов испытаний напоминал, что в СССР наука была одним из самых приоритетных направлений. Нет никаких оснований полагать, что Россия отказалась от нее – она продолжает развивать новые технологии и создавать эффективные лекарства.