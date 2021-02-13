Астраханское такси припарковали на льду и едва не утопили

В Астрахани автомобиль Renault Logan провалился под лёд реки Прямая Болда. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Как сообщается, автомобиль попал в реку в окрестностях моста по улице Ереванской. При этом как именно он там оказался на данный момент неизвестно. Автомобиль был загнан на тонкий лёд, который под весом машины треснул. В результате этого автомобиль частично погрузился в воду.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что установили владельца авто, который в скором времени должен забрать свою машину. Правда, каким именно образом он должен будет это сделать, не уточняется – на лёд сейчас выходить слишком опасно из-за установившейся тёплой погоды.