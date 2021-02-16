Андрей Аршавин через суд сумел выселить из особняка под Санкт-Петербургом бывшую жену и детей.

Как сообщается, после развода отношения между Аршавиным и Алисой Казьминой весьма испортились, и они свели к минимуму всё их общение. Также Аршавин больше не участвует в воспитании четырёхлетней дочери Есении.

Кроме того, футболист захотел выселить бывшую жену с детьми из особняка, который расположен в посёлке Коломяги. Так как недвижимость оформлена на его мать, то и в суд обращалась она. Из-за пандемии коронавируса заседание было несколько раз перенесено, но в итоге суд всё же стал на сторону матери Аршавина.

Однако Казьмина с этим не согласна, и её адвокаты уже подали апелляцию. По словам Алисы, Аршавин сделал дарственную на особняк своей матери, когда они уже были женаты.

Казьмина и Аршавин развелись летом 2019 года. Как отмечается, Алиса страдает от тяжёлого аутоиммунного заболевания, которое негативно повлияло на её внешность. Все свои силы она сейчас тратит на лечение.