НЛО над Флоридой, фотографии которого буквально заполонили социальные сети, оказался баллистической ракетой, запускаемой американскими ВМС в ходе очередных учений.

Вечер вторника хорошо запомнится жителям штата Флорида в США, которые разглядели в небе красивый светящийся объект. В социальных сетях сразу же начался ажиотаж – фотографии «летающей тарелки» появлялись на страницах американцев с завидной регулярностью. Но в результате выяснилось, что столь эффектно в сумеречном небе межконтинентальная ракета Trident II, которую запустили с подводной лодки в рамках учений.

Сообщается, что в настоящий момент это единственная ракета в Соединенных Штатах, которая предназначена для запуска с подводных лодок. Она обеспечивает дальность поражения целей на расстоянии более 11 тысяч километров и может нести ядерные боевые блоки.