Кольский полуостров и Калининград могут стать для России ловушкой, если северные и прибалтийские союзники США усовершенствуют свое вооружение и выступят против РФ единым фронтом, заявляет американский военный эксперт Роберд Лэрд.

Он поясняет, что Кольский полуостров, привлекающий внимание Североатлантического альянса вполне можно взять под контроль, если Финляндия и Швеция возьмутся за усиление своей военной мощи и упрочат сотрудничество между собой.

Калининград, который эксперт называет главным стратегическим козырем России на западном направлении, также можно превратить в ловушку для РФ. Для этого необходимо перебросить на территорию прибалтийских государств ракетное и артиллерийское оружие, а также наземную, воздушную и морскую технику союзников по НАТО. По мнению аналитика, это создаст России серьезные проблемы.

Впрочем, аналитик оговаривается, что в распоряжении РФ имеются дальнобойные артиллерийские и ракетные системы, которые из Калининграда могут достать до Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и до других стран Европы. При этом оружия, способного противостоять этим системам, пока нет ни у США, ни у НАТО. Но разработки в этом направлении ведутся уже несколько лет.