Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Соединенных Штатов создали формулу бетона, способного поглощать углекислый газ из земной атмосферы.

Ученые уже давно пытаются создать бетон, производство которого наносило бы минимальный вред экологии планеты. Однако американские специалисты решили пойти еще дальше, создав материал, который на протяжении всего периода своей службы может очищать воздух от CO2.

Согласно словам экспертов, этого все еще недостаточно для противодействия абсолютно всем вредным выбросам, осуществляемым промышленными предприятиями. Однако данный бетон все же сможет снизить ущерб экологии. В будущем планируется создать еще более активную формулу бетона, способную быстрее поглощать углекислый газ.

Вам может понравиться

Врач объяснила, почему люди чувствуют себя несчастными и нелюбимыми

Екатерина Трошина, врач-эндокринолог, поведала о том, из-за чего человек иногда чувствует, что…

На наскальном рисунке в Танзании обнаружили рогатых мужчин с головами буйволов

Археологическая группа нашла в Танзании необычный наскальный рисунок, на котором изображены мужчины…

Под ледником Антарктиды нашли неизвестных существ

Исследователи из Великобритании смогли найти на морском дне под антарктическим ледником неизвестных…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – ясно, до -17 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 15 февраля – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Армавир: погода, 15 февраля – снег, до -4 °C |