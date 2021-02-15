Исследователи из Соединенных Штатов создали формулу бетона, способного поглощать углекислый газ из земной атмосферы.

Ученые уже давно пытаются создать бетон, производство которого наносило бы минимальный вред экологии планеты. Однако американские специалисты решили пойти еще дальше, создав материал, который на протяжении всего периода своей службы может очищать воздух от CO2.

Согласно словам экспертов, этого все еще недостаточно для противодействия абсолютно всем вредным выбросам, осуществляемым промышленными предприятиями. Однако данный бетон все же сможет снизить ущерб экологии. В будущем планируется создать еще более активную формулу бетона, способную быстрее поглощать углекислый газ.