Последняя модификация легендарных американских танков «Абрамс» имеет один существенный недостаток, из-за которого они совершенно не готовы воевать в России, передает агентство «РИА Новости». С ним согласны и американские эксперты, которые раскрывают главную уязвимость этих боевых машин.

Специалисты рассказывают, что танк M1 Abrams уже четыре десятилетия находится на вооружении США и прошел немало горячих точек. Его успешно использовали в Ираке, Йемене, Афганистане. Причем везде боевой машине хватало и бронирования, и вооружения для того, чтобы участвовать в самых интенсивных боях и выходить из них победителем.

За последние годы «Абрамс» уже несколько раз модернизировался. Причем во время каждого такого апгрейда конструкторы устанавливают на него то новую активную защиту, то оборудование для наведения орудия на цель, то еще какие-то высокотехнологические устройства. Все это привело к тому, что вес танка достиг 68 тонн.

Аналитики заявляют, что модернизация M1A2 SEP V3 в несколько раз снижает мобильность танка, а также делает его совершенно непригодным для ведения боевых действий на территории России. Мосты, которые просто обрушатся под такой массой, неприспособленные для движения «набравшей лишний вес» боевой техники дороги, быстро убьют модернизированные «Абрамсы».

Несмотря на этот голос здравого смысла, США все же заключили контракт на апгрейд до версии M1A2 SEP V3, который будет полностью завершен в 2028 году. За то, что «Абрамс» станет еще тяжелее и неповоротливее, Пентагон выложит почти пять миллиардов долларов.