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Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов заявила, что санкции, которые Вашингтон вводит в отношении других стран, вскоре нанесут удар по его собственной экономике. Все дело в том, что государства, наказываемые США, ищут и в подавляющем большинстве случаев находят альтернативу американскому доллару и ведут расчеты в других валютах.

По словам аналитиков, это будет иметь для США серьезные экономические последствия, а их затраты по займам существенно вырастут. Произойдет это по той простой причине, что Вашингтон пытается ограничить доступ к своей валюте тем странам, которые находятся под санкциями. Среди них находятся Россия, Венесуэла и Иран.

Эксперты уверены, что эти государства не только найдут разумную альтернативу для замены доллара, но еще и введут ответные санкции против Соединенных Штатах, что больно ударит по их экономике.

Напомним, что ранее американские аналитики прогнозировали снижение курса доллара в три раза уже к декабрю текущего года.

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