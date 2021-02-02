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Посетители авиакосмической выставки Aero India 2021 получат уникальную возможность ознакомиться с российским зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф», а также с несколькими модификация ЗРК «Тор» и с системой «Викинг». Эти виды вооружения, а также целый ряд другой продукции для оборонных и гражданских целей представит концерн «Алмаз-Антей».

Особый интерес у посетителей, по мнению представителей компании, должны вызвать не только С-400, но еще и боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ», выполненный на шасси автомобиля Tata. Он полностью автономен и предназначен для использования в качестве самостоятельной боевой единицы.

Концерн представит модели зенитно-ракетных систем и комплексов, а также продемонстрирует видеозаписи о деятельности холдинга, о производственных процессах и средствах разработки передовой продукции.

Также «Алмаз-Антей» представит РЛС «Сула», для которой будет выделен отдельный стенд, и расскажет о ее возможностях. Предполагается, что специалисты холдинга ознакомят посетителей и с таким направлением деятельности, как ремонт средств ПВО, который проводится непосредственно на местах их базирования. На стендах будет представлен диагностический комплекс «Редиком», позволяющий не только оперативно-выявлять неисправности систем, но и выполнять ряд операций по их ремонту и модернизации.

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