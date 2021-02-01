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С самого утра в понедельник внезапно увеличившаяся активность частных трейдеров на американском рынке спровоцировала рост цен на серебро больше, чем на 6,5 процента. Золото также подорожало, но незначительно – всего на 0,6%.

Сообщается, что цена на фьючерсы на серебро поднимается на протяжении четырех сессий. Общий их рост достиг уже двадцати процентов. Происходит это на фоне аномальной волатильности на рынке драгоценных металлов Соединенных Штатов.

Американский аналитик Кайл Родда, представляющий компанию IG Market, считает, что рост связан с действиями группы WallStreetBet, в которую входит несколько миллионов физических лиц, занимающихся инвестициями. Ранее она активно скупала ценные бумаги магазинов игровых приставок и видеоигр GameStop, а сейчас взялась за рынок драгметаллов. Известно, что главная цель группы – опустить с небес на землю крупные инвестиционные фонды, которые ставят на падение тех или иных ценных бумаг или фьючерсов и пытаются задавать тон на бирже.

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