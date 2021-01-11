Андрей Воробьев, руководитель Подмосковья, разместил в социальной сети ВКонтакте видео, на котором демонстрируются зимние развлечения, доступные в разных местах региона.

На опубликованных кадрах, к примеру, демонстрируется фестиваль «Мастерская Рождества», который в настоящее время действует в Истре. В Солнечногорске тем временем можно посетить выставку под названием «Новый Иерусалим». Во многих городских округах работают открытые катки и созданы красивые инсталляции.

При посещении Рузского округа губернатор советует обязательно посетить оленью ферму и покататься на упряжке, запряженной собаками. Любителям горных лыж и сноуборда следует побывать на снежном курорте в Дмитрове.