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Японская полиция арестовала местную жительницу, которая ради квартиры целых 10 лет хранила тело собственной матери в морозильной камере. Сама он пояснила, что не знает, по какой причине умерла ближайшая родственница.

По словам женщины, она пришла к матери и нашла ее мертвой. Так как документов на право владения квартирой у гостьи не было, она решила спрятать труп в морозилку и тем самым избежать выселения.

В результате женщину все-таки выселили, так как она не платила за коммунальные услуги. Ее место занял уборщик, который и нашел скрытое в морозильной камере тело. После проведенной экспертизы полиция не нашла следов насилия и пришла к выводу, что японка умерла в результате болезни или по естественным причинам. Однако расследование пока продолжается. Решение о каком-либо наказании для находчивой женщины в настоящий момент не принято.

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