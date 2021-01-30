Во Владимирской области 54-летняя мать зарезала собственную 32-летнюю дочь.

Инцидент произошёл утром 23 января в Меленковском районе, когда женщины вместе употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент мать категорично заявила своей дочери, что больше не будет пить, и это спровоцировало развитие между ними конфликта. В итоге старшая женщина схватилась за нож, и нанесла своей дочери удар в область грудной клетки.

Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и пострадавшая вскоре скончалась на месте инцидента. Как сообщается, всё это происходило на глазах малолетнего ребёнка.

В настоящее время обвиняемая заключена под стражу. Ведётся установление всех обстоятельств и причин произошедшего.