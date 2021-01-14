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В управлении СКР по Смоленской области сообщили о том, что в Холм-Жирковском районе 46-летняя женщина до смерти избила родную мать.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в начале текущего месяца в доме, расположенном на станции Игоревская. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая избила свою 85-летнюю мать, ударив ее по голове. В результате пенсионерка получила серьезные травмы и умерла спустя несколько суток.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. В настоящее время решается вопрос о ее заключении под стражу. В отношении нее также завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

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