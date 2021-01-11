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Жители города Эль-Маликия и окружающих его сел на северо-востоке Сирии протестуют против российских наблюдательных постов. Они считают, что войска РФ намереваются получить контроль над нефтяными месторождениями и изгнать из региона американских военнослужащих и их союзников из международной коалиции.

Напомним, что пост военной полиции РФ был оборудован в деревне Айн Дьюар. Она находится в зоне ответственности Соединенных Штатов и в непосредственной близости от границы Сирии и Турции. Кроме того, именно здесь находятся нефтяные месторождения, которые США удерживает под своим контролем.

Чтобы установить пост, российским военным потребовалось организовать прикрытие с воздуха, ответственность за которое лежала на четырех ударных вертолетах. Сейчас на посту находится несколько десятков военнослужащих, а также семь бронемашин.

Перед установкой поста российские военные планировали разместить в регионе свою военную базу, однако им это не удалось из-за усилившихся протестов местных жителей. Однако заместитель региональной администрации Бадран Джиа Курд все же считает, что Россия еще может установить контроль Асада по всей территории Сирии, если американские войска продолжат бездействовать.

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