В подмосковном Мингосуправлении сообщили, что жители региона могут отправить заявку на предоставление неотложных социальных услуг в режиме онлайн.

Максим Рымар, глава ведомства, отметил, что речь идет о предоставлении бесплатных вещей, помощи психологов и юристов, а также продуктов питания и временного жилья. Можно также подать заявление на срочное оформление ряда документов. Раньше для этого необходимо было лично обращаться в МФЦ, но теперь сделать это можно с помощью регионального сайта госуслуг.

Отмечается, что для отправки заявки необходим лишь паспорт. Для получения результатов оказанной услуги можно обратиться в любой из 126 офисов МФЦ Подмосковья. Соответствующая функция находится во вкладке «Соцпомощь». Перейдя в данный раздел, нужно затем заполнить цифровой вариант заявления.