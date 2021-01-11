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В СМИ сообщают, что военные решили предупредить жителей городского округа Серпухов об опасности, связанной с учениями военнослужащих на войсковом стрельбище.

Отмечается, что военные маневры на территории полигона, являющегося частью серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, должны будут начаться сегодня, 11 января. Они продолжатся до конца текущего месяца.

Местным жителям рекомендуется в эти дни не приближаться к соответствующему участку. Если же они находятся рядом с ним, то им следует действовать предельно осторожно, чтобы избежать возможных несчастных случаев. Указывается, что пройти на само стрельбище в отмеченный период времени будет нельзя.

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