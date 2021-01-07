МЧС по Московской области сообщило жителям региона о сильном снегопаде.

Как сообщается, 7 января в регионе должен пройти снегопад, местами – достаточно сильный. Поэтому местным жителям рекомендуется не передвигаться на личном транспорте и оставить свои автомобили в гараже. В ситуации, если у владельца автомобиля нет гаража, рекомендуется поставить машину подальше от деревьев, которые могут упасть из-за сильных осадков.

Пешеходам рекомендуется не приближаться к шатким конструкциям и сооружениям повышенного риска. Это, как уточняется, мосты, эстакады и трубопроводы, линии электропередач. Кроме того, серьёзную опасность могут представлять дома, у которых имеется неустойчивая кровля.