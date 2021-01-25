Женщина, которая на незаконном митинге получила от омоновца удар в живот, назвала правоохранителей «коршунами» и пожалела, что простила своего обидчика, сообщает портал 47News.

Маргарита Юдина рассказала в интервью, что сознательно приехала на площадь Восстания, так как хотела высказать свою гражданскую позицию. С омоновцами она связалась, так как те хотели забрать молодых людей. Женщина сообщила, что лишь потребовала отпустить подростков, но тут же почувствовала сильный удар и оказалась в реанимации.

По словам Юдиной, ее специально перевели оттуда в общее отделение больницы, чтобы дать возможность руководству омоновца с ней пообщаться. Полицейские «целый день просили» за него, и женщина растерялась, решила простить силовика. Но сейчас она размышляет над тем, что поторопилась. Она считает, что нужно было выдвинуть требование освободить всех, кто был задержан на несанкционированных митингах.