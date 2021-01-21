Турецкие беспилотники хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе, но России они не нужны, заявил известный военный летчик Владимир Попов. Он пояснил, что РФ сама может производить дроны, предназначенные для решения конкретных задач. В том числе, и с использованием иностранных технологий.

По мнению Попова, российские конструкторы должны изучать технологические решения других стран, чтобы сопоставлять их со своими достижениями. А иногда и перенимать, чтобы не «изобретать велосипед» и не тратить время напрасно.

Эксперт уверен, что в России имеются и государственные предприятия, и частные компании, которые либо уже работают над созданием беспилотных аппаратов для боевых целей, либо давно готовы к этому. Достаточно поддержать их, и никакие турецкие дроны РФ не понадобятся.

По словам эксперта, Турция вряд ли использовала исключительно свои технологические решения в БПЛА «Байрактар». Она взяла на вооружение европейские разработки, слегка разбавила их своими и получила боеспособный беспилотный аппарат.

Кроме того, летчик отметил, что сейчас Россия проходит советский путь. Изначально она постоянно покупала технологии, комплектующие, сырье за рубежом, однако сегодня может самостоятельно проводить полный производственный цикл как в оборонной, так и в любых других сферах.