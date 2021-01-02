Зампрокурора города Кисловодск Юрий Писарев стал виновником ДТП, в котором пострадала местная жительница. Инцидент произошел еще 30 декабря рядом с магазином «Глобус». Пострадавшая, получившая травму, была доставлена в больницу, но от госпитализации отказалась.

Писарев сразу после аварии прошел медицинское освидетельствование. То же самое сделал пассажир авто заместителя прокурора. Согласно результатам обследования водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что женщина, которая по правилам дорожного движения переходила проезжую часть, получила лишь незначительные повреждения. Поэтому инцидент по взаимной договоренности сторон было решено не оформлять как дорожно-транспортное происшествие. Информация о наезде появилась лишь в социальных сетях, официальные органы ничего о ДТП не сообщали.