В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области сообщили 23 января, что за сутки в регионе от COVID-19 скончались еще 7 пациентов.

Отмечается, что коронавирусная инфекция унесла жизни трех женщин, возраст которых составлял 79, 83 и 66 лет, а также четырех мужчин старше 55 лет. В результате с момента начала эпидемии в регионе от данного заболевания умерли уже 1,15 тысячи местных жителей. За минувшие 24 часа было также зарегистрировано 137 новых случаев инфицирования.

При этом выздороветь от нового недуга смогли 218 пациентов. Всего вылечиться смогли 28,3 тысячи человек. Общее количество зараженных в Новосибирской области достигло значения 31,1 тысячи. В настоящее время в реанимационном отделении находятся 137 инфицированных, причем 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.