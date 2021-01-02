Найденные на улице деньги необходимо попытаться вернуть владельцу, так как их присвоение будет квалифицировано как преступление, рассказала юрист Наталья Пшеничникова. Кроме того, можно попасть в весьма неприятную ситуацию, если владелец наличных обратится к правоохранительным органам. Полицейские в этом случае отсмотрят видеозаписи с камер и установят личность человека, подобравшего утерянные средства.

Юрист сообщила, что для поиска владельца денег необходимо написать заявление в полицию либо обратиться в администрацию населенного пункта. Если средства были обнаружены в такси или автобусе, нужно рассказать о них водителю.

Если владелец все же не найдется, деньги перейдут в собственность человека, который их подобрал. Однако случится это не раньше, чем через 6 месяцев после обращения в полицию. В противном случае присвоение средств будет расцениваться как кража.