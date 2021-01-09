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Йеменские повстанцы даже без большого практического опыта легко управляются с советскими комплексами ПВО и успешно сбивают беспилотные аппараты, боевые самолеты и вертолеты Саудовской Аравии. Видеозапись этого боя на днях была выложена в Сеть.

Советские комплексы ПВО хуситам передал Тегеран, которому они уже без надобности. Йемену устаревшее, но вполне еще рабочее и эффективное оружие пригодилось. Авторы публикации на портале Avia.Pro пишут, что несмотря на отсутствие опыта йеменцы неплохо справляются с авиацией противника.

Действия повстанцев настолько поразили Саудовскую Аравию, что она начала использовать беспилотные аппараты вместо дорогостоящих истребителей, с легкостью уничтожаемых хуситами.

Напомним, что ранее армянское руководство заявляло, что российские комплексы С-300 оказались бесполезными в Нагорном Карабахе. Не стоит исключать, что уровень подготовки военнослужащих просто не позволил Армении правильно использовать это вооружение.

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