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Корабли российского Тихоокеанского флота напугали японских военных и никак не отреагировали на их попытки психологического давления, сообщает китайское издание Sohu. Главными персонажами этой истории оказались противолодочный «Адмирал Пантелеев» и крейсер «Варяг», которые принимали участие в учениях.

Отработка решения запланированных задач неподалеку от принадлежащего Японии острова Мияко обеспокоила японцев. Именно поэтому в район учений отправились корабли Страны восходящего солнца. Также напугать российских моряков решили самолетами, выполнившими несколько откровенно опасных маневров в непосредственной близости от боевых кораблей.

Портал “Политроссия“, который перевел статью в Sohu, заявляет, что российские моряки не стушевались перед столь грозной силой и просто проигнорировали налеты. Поэтому японцам пришлось уйти из зоны учений.

Китайские эксперты напомнили, что Россия и Япония не в ладах между собой из-за нескольких Курильских островов. Страна восходящего солнца считает их своими и надеется на возвращение. В 2018 году Владимир Путин в ходе переговоров с главой японского правительства Синдзо Абэ пришли к соглашению, которое должно ускорить процесс возврата двух из четырех Курильских островов – Шикотана и Хабомаи.

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