Сразу несколько японских СМИ отреагировали на очередные заявления властей страны о желании вернуть Курильские острова. Они написали о том, что подобные высказывания опасны и не содержат никакой реальной пользы. Воевать с Россией за Курилы сейчас все равно никто не будет, так как боевой конфликт вряд ли завершится в пользу Страны восходящего солнца.

Аналитики считают, что японским войскам не удастся даже приблизиться к Курилам по морю, так как Россия уже задействовала береговые комплексы «Бал» и «Бастион» для отражения атак с Тихого океана. Кроме того, на островах проходит набор контрактников для новых боевых расчетов.

По мнению экспертов, даже если Японии удастся захватить Курильские острова, это будет недолгий успех. Потому что Россия привлечет к конфликту корабли Тихоокеанского флота и отберет у Японии остров Хоккайдо. Именно поэтому потери в вооруженном столкновении с РФ будут большими, чем приобретения.