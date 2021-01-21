США настолько глубоко увязли во внутреннем конфликте, что на боевые действия с другими государствами у них не хватит ни сил, ни ресурсов, уверен израильский политолог Яков Кедми. Он отметил, что граждане Соединенных Штатов сейчас разбились на два противоборствующих лагеря и вполне готовы начать настоящую гражданскую войну.

Эксперт назвал и еще две причины, по которым США сейчас не сможет развязать войну ни с одним государством. Это коронавирусная инфекция, которая ежедневно уносит жизни американцев почище любых боевых конфликтов, а также экономический кризис. Вооруженное столкновение требует огромных расходов, которые Соединенные Штаты сейчас просто не могут себе позволить.

Кедми отметил, что Белому дому сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы погасить внутренний конфликт, пока он не вылился во что-то еще более серьезное. Очень многое будет зависеть от Джо Байдена, так как старая власть показала свою слабость и не сумела совладать с кризисной ситуацией в стране.