Давление Соединенных Штатов на Израиль, а также слишком тесные связи между этими государствами станут причиной отказа Тель-Авива от покупки российской вакцины «Спутник V», считает политический эксперт Яков Кедми. Он также напомнил, что высказывания представителей США по поводу этого препарата в основном негативные.

Еще одна причина, которую озвучивает Кедми – это недостаток производственных мощностей в России. По мнению эксперта, РФ просто не сможет изготовить такое количество вакцины, чтобы удовлетворить потребности Израиля. Тем более, что РФ уже поставляет «Спутник V» в Аргентину, Бразилию и другие страны мира.

Кедми напомнил, что Соединенные Штаты уже поставили Израилю два миллиона доз препаратов американского производства. Этого должно хватить, чтобы провести масштабную вакцинацию и сделать прививки всем желающим.