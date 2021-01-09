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Сервис SuperJob в ходе опроса выяснил профессии, представители которых в России наиболее суеверны.

Выяснилось, что больше всего в суеверия верят медсёстры – в этом признались 40% опрошенных. За ними следуют продавцы-консультанты, среди которых в суеверия верят 36%. На третьем месте находятся представители сразу нескольких профессий – юристы, водители и региональные представители. Среди них в суеверия верят 35% опрошенных.

Скептиков же больше всего оказалось среди специалистов по рекламе и маркетингу, тренеров и учителей, дизайнеров, а также системных администраторов. Самыми неверующими в суеверия оказались программисты и аналитики.

Кроме того, указывается, что среди участников опроса за услугами к гадалкам и народным целителям обращались 15%, причем женщины посещают их в два раза чаще мужчин.

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