Разведывательные самолеты США перепутали С-400 с комплексами С-300 и два года сканировали совсем не те частоты, заявляют авторы портала Avia.pro. Они поясняют, что американские ВВС специально для изучения «Триумфов» охотились на них в Сирии и на Крымском полуострове.

Эксперты сообщают, что столь досадная ошибка американских ВВС была отнюдь не случайной. Все дело в том, что российские военные применили хитрый трюк, который и привел к недоразумению. Они внимательно отслеживали действия разведывательных самолетов и при их приближении сразу же пускали в ход комплексы ПВО средней и малой дальности.

Благодаря такому «фокусу», С-300 «прятали» за собой С-400, не давая американским разведчикам просканировать нужные частоты. Так их водили за нос около двух лет.

Военные эксперты поясняют, что именно это недоразумение стало причиной того, что руководство Пентагона уже несколько раз озвучивало совершенно неточные характеристики С-400. По той простой причине, что в и распоряжение попала неверная информация.