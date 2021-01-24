В рамках недавних военных маневров американские и натовские ВВС попытались «прорвать» систему ПВО, развернутую на российском полуострове Крым.

В соответствующих учениях принимали участие истребители F-16 ВВС Румынии и Соединенных Штатов, а также противолодочное воздушное судно P-8 Poseidon и топливный заправщик KC-135 британских ВВС. Боевые самолеты использовали ракеты AGM-158 JASSM, «нанеся» ими удары по силам условного врага.

Данные реактивные снаряды могут быть использованы для уничтожения мобильных и стационарных объектов. Их пуск можно осуществлять за пределами действия противоздушных систем противника. Отмечается, что эти учения помогли США протестировать работу средств ПВО, базирующихся в Крыму.