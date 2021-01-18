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Учения натовских и американских ВВС над Черным морем проводились для определения возможностей российских ПВО в Крыму, уверен военный обозреватель Александр Михайловский. Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники даже не пытались этого скрывать.

Эксперт пояснил, что одной из задач учений западных ВВС была отработка удара с использованием ракеты AGM-158 JASSM. Этот боеприпас предназначен для поражения наземной инфраструктуры потенциального противника, но главная его особенность – это наличие мощной радиоэлектронной защиты. Именно она дает ракетам возможность уничтожать цели, оставаясь незаметными для систем ПВО.

По мнению аналитика, запуск этой ракеты осуществлялся лишь для того, чтобы «прощупать» системы противовоздушной обороны, установленные в Крыму. Впрочем, дополнительной целью была еще и демонстрация силы. Эксперт считает, что США делает все, чтобы показать России свою мощь и захватить превосходство в черноморском регионе – устраивает провокации, проводит учения, перебрасывает ударные беспилотные аппараты на территорию Румынии.

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