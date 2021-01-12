Пресс-центр украинской ООС рассказал о том, что танковые силы проверяют свою готовность на луганском направлении. Под этой витиеватой фразой скрывается отработка нанесения удара по Луганску, уверены военные эксперты.

Они приводят косвенные доказательства своей версии, основанные на все тех же сообщениях пресс-службы так называемой «Операции Объединенных сил». Она, в частности, рассказала, что украинские танки в минимальные сроки сумели достичь заранее определенного района боевых действий, занять огневой рубеж и нанести удары по установленным целям.

Разговоры о скором нападении ВСУ на непризнанные республики ведутся довольно давно. Эти предположения подтверждаются постоянными сообщениями о провокациях украинских военных. Так, совсем недавно сообщалось, что они устроили стрельбу прямо при журналистах, представляющих СМИ из Украины, чтобы потом списать эти действия на представителей Народной милиции ЛНР.