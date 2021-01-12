В Минобороны Украины сообщили, что на закрепление всех кодовых стандартов Североатлантического альянса потребуются дополнительные финансы и время.

В СМИ сообщают, что тем самым украинские власти признались в том, что сейчас они не способны перейти на новые нормы и требования, которые используются странами-участницами НАТО. Указывается также, что представители высшего командования подвергли жесткой критике возможную ликвидацию «советской» системы в вооруженных силах.

О смене давно сложившейся системы командования и подчинения негативно отзываются многие резервисты и офицеры запаса. По этой причине военные эксперты считают, что на переход к стандартам НАТО у Украины уйдет гораздо больше времени, чем считают в оборонном ведомстве.