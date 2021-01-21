В настоящее время в России есть три вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак», которая ждёт регистрации.

Используя эти вакцины, как считают эксперты, возможно в достаточно короткие сроки привить около 70-80% населения. Также отмечается, что поствакцинальный иммунитет не будет являться пожизненным, а потому возникнет необходимость повторной вакцинации. В этом случае более оптимально использование трёх препаратов последовательно.

У каждой вакцины есть собственное преимущество. Так, «Спутник V» отличается универсальностью, но им нельзя вакцинировать людей, имеющих диабет, болезни дыхательной системы, с инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. «ЭпиВакКорона» безопасен для тех людей, которые имеют аллергические заболевания, однако не рекомендуется при эпилепсии, инсульте, иммунодефиците, а также с заболевания ЦНС и систем кроветворения. Достоинством же «КовиВака» является более лёгкая транспортировка и хранение, о противопоказаниях на данный момент неизвестно.

Впрочем, указывается, что получить полное представление о каждой вакцине можно будет только через год.