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Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Соединенным Штатам сейчас необходимо заниматься собственными проблемами и пытаться выйти из политического кризиса, а не вмешиваться во внутренние дела других стран. Именно так политик прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых протестующие взяли здание парламента штурмом.

По словам Володина, эти события еще будут неоднократно рассматриваться и оцениваться, однако уже сейчас хорошо видно, что политическая система Соединенных Штатов дала сбой и оказалась в глубоком кризисе.

Володин также отметил, что США много лет пытается экспортировать демократию в другие страны мира и продвигает собственные стандарты. Однако сейчас можно видеть, что они не так уж идеальны, как может показаться. По словам спикера, многим российским политикам, желающих брать пример с Соединенных Штатов, придется глубоко задуматься о целесообразности подобных действий.

Напомним, что ранее о событиях в США высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.

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