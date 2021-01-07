Москва не намерена каким-либо образом вмешиваться в протестные акции в Соединенных Штатов, так как это внутреннее дело государства. По словам представителя МИД Марии Захаровой, данная ситуация возникла из-за устаревшей электоральной системы, позволяющей манипулировать результатами выборов и не отвечающей демократическим стандартам.

На этих выборах, по словам Захаровой, в качестве политического инструмента были задействованы многие печатные и интернет-СМИ, что привело к первому за многие десятилетия расколу в американском обществе.

Захарова от имени МИД выразила надежду на то, что Соединенные Штаты достойно перенесут драматический эпизод своей истории и сумеют вскоре вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что в американский Конгресс 6 января ворвалась группа протестующих, которая пыталась сорвать процедуру утверждения победы на выборах Джо Байдена. В результате беспорядков погибло 4 человека. Кроме того, полицейские задержали 52 демонстранта.